Programmi TV di stasera, mercoledì 1 giugno 2022. Giampaolo Morelli e Serena Rossi in ‘7 Ore per Farti Innamorare’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Serena Rossi e Giampaolo Morelli Rai1, ore 20.30: Italia-Argentina Calcio. L’Italia di Roberto Mancini torna a Wembley, stadio in cui si è laureata campione d’Europa, per affrontare l’Argentina campione del Sudamerica nella Finalissima 2022. La partita, che sarà commentata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, avrà anche un significato a suo modo storico: Giorgio Chiellini, il capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia della Nazionale, che per l’occasione sfoggerà la nuova divisa, una innovativa maglia divisa in quarti, come i Mondiali vinti, con due diverse tonalità di azzurro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor – 1^ TV 5×14 Il Rinfresco: Asher prepara uno sformato da condividere con i colleghi, ma ci mette dei funghi allucinogeni per sbaglio. L’intero staff cade in preda ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022)Rai1, ore 20.30: Italia-Argentina Calcio. L’Italia di Roberto Mancini torna a Wembley, stadio in cui si è laureata campione d’Europa, per affrontare l’Argentina campione del Sudamerica nella Finalissima. La partita, che sarà commentata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, avrà anche un significato a suo modo storico: Giorgio Chiellini, il capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia della Nazionale, che per l’occasione sfoggerà la nuova divisa, una innovativa maglia divisa in quarti, come i Mondiali vinti, con due diverse tonalità di azzurro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor – 1^ TV 5×14 Il Rinfresco: Asher prepara uno sformato da condividere con i colleghi, ma ci mette dei funghi allucinogeni per sbaglio. L’intero staff cade in preda ...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 1 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 31 Maggio 2022 - ParliamoDiNews : Guida Tv Mercoledì 1 giugno 2022 i programmi di stasera, i film in tv #CATALOGHI #1giugno - AnnaRuspa : RT @Barbiero: Stasera evitate i programmi e i talk televisivi dove trovare sempre i soliti filoputiniani...ci sta la live su @liberioltre c… - Twishtar : RT @Barbiero: Stasera evitate i programmi e i talk televisivi dove trovare sempre i soliti filoputiniani...ci sta la live su @liberioltre c… -