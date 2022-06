LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 69-87, Playoff Serie A basket in DIRETTA: l’Armani torna in finale Scudetto contro la Virtus (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. Ricordiamo che la finale Scudetto comincerà mercoledì con gara-1 in casa della Virtus Bologna. E’ stata una gara-3 dominata dalla squadra di Messina, che ha allungato in maniera decisiva nel terzo quarto. Splendida partita di Tommaso Baldasso, autore di 17 punti, alla sua miglior prestazione della stagione. A Sassari non sono bastati i 14 punti di Gerald Robinson. Milano vince anche gara-3 e chiude la Serie sul 3-0, tornando in finale per la rivincita con la Virtus. FINISCE QUI! L’Olimpia Milano batte 87-69 la Dinamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostro. Grazie per averci seguito. Ricordiamo che lacomincerà mercoledì con gara-1 in casa dellaBologna. E’ stata una gara-3 dominata dalla squadra di Messina, che ha allungato in maniera decisiva nel terzo quarto. Splendida partita di Tommaso Baldasso, autore di 17 punti, alla sua miglior prestazione della stagione. Anon sono bastati i 14 punti di Gerald Robinson.vince anche gara-3 e chiude lasul 3-0,ndo inper la rivincita con la. FINISCE QUI! L’batte 87-69 la...

Sandrino_14 : @aspiesdiary Ti scuso solo perché ti concedo il potere di insultarli live a nome di tutto il Dinamo Twitter ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 19-17 Playoff Serie A basket in DIRETTA: sardi avanti a fine primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano Playoff Serie A basket in DIRETTA: comincia la partita - #Dinamo #Sassari-Olimp… - SiccardiCarlo : RT @LegaBasketA: Si vola in Sardegna per Gara 3 delle semifinali di #LBAPlayoff2022 tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936! ?? 2?? a 0?? per… - LucaNardo97 : RT @LegaBasketA: Si vola in Sardegna per Gara 3 delle semifinali di #LBAPlayoff2022 tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936! ?? 2?? a 0?? per… -