Isola 16, arriva la punizione per i naufraghi dopo la violazione del regolamento: ecco cosa hanno deciso gli autori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel daytime de L’Isola dei Famosi, andato in onda ieri durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5, non è sfuggito ai telespettatori un dettaglio che ha poi portato a una punizione ai nostri naufraghi nella puntata andata in onda pochi minuti fa. dopo la prova ricompensa affrontata dai naufraghi e vinta dagli uomini, Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitis hanno infatti violato il regolamento sotto gli occhi attentissimi delle telecamere. Le tre naufraghe sono state viste mangiare delle pizzette. Nel frattempo, dopo la prova ricompensa, Carmen, Estefania e Marialaura mangiano di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo il regolamento. Lo spirito dell’Isola – che tutto vede e niente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel daytime de L’dei Famosi, andato in onda ieri durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5, non è sfuggito ai telespettatori un dettaglio che ha poi portato a unaai nostrinella puntata andata in onda pochi minuti fa.la prova ricompensa affrontata daie vinta dagli uomini, Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitisinfatti violato ilsotto gli occhi attentissimi delle telecamere. Le tre naufraghe sono state viste mangiare delle pizzette. Nel frattempo,la prova ricompensa, Carmen, Estefania e Marialaura mangiano di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo il. Lo spirito dell’– che tutto vede e niente ...

