Gianni Morandi | il 2 giugno su Rai 1 dall’Arena di Verona interpreterà “Il canto degli italiani”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)interpreta “IL” nella suggestiva ARENA DIil 2su RAI 1 alle ore 20.30, dopo il TG1, in occasione della Festa della Repubblica Italiana Giovedì 2, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella suggestiva ARENA DIinterpreta “IL”, l’Inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro, in onda su RAI 1 alle ore 20.30 (dopo il TG1). Da un’idea di Gianmarco Mazzi e Federico Sboarina, con regia di Gaetano Morbioli, direzione musicale e d’orchestra del Maestro Diego Basso. Leggi anche –> jadea fitness sara presente alla prossima edizione di rimini ...

[CS] Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella suggestiva Arena di Verona Gianni Morandi interpreta Il Canto degli Italiani, ...