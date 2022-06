Centro Studi Borgogna – 4^ edizione di “Borgogna Summit” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Workshop multidisciplinare tra Diritto e attualità Lesa (NO), 28-29 Maggio 2022 Milano, 1 Giugno 2022 – Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si è tenuta la quarta edizione del Borgogna Summit Workshop Multidisciplinare organizzato presso la temporary location sita a Lesa, sul Lago Maggiore, per i Soci del Centro Studi Borgogna, i Membri degli Osservatori, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Hanno partecipato complessivamente oltre centocinquanta persone e sono intervenuti come ospiti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia e Socio Onorario, Avv. Attilio Fontana, in collegamento da Bruxelles, l’On. Le Patrizia Toia, l’Assessore all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione di Genova, Simonetta Cenci e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Workshop multidisciplinare tra Diritto e attualità Lesa (NO), 28-29 Maggio 2022 Milano, 1 Giugno 2022 – Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si è tenuta la quartadelWorkshop Multidisciplinare organizzato presso la temporary location sita a Lesa, sul Lago Maggiore, per i Soci del, i Membri degli Osservatori, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Hanno partecipato complessivamente oltre centocinquanta persone e sono intervenuti come ospiti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia e Socio Onorario, Avv. Attilio Fontana, in collegamento da Bruxelles, l’On. Le Patrizia Toia, l’Assessore all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione di Genova, Simonetta Cenci e ...

