Bonus edilizia, imprenditori in corteo a Napoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre mille tra imprenditori edili, tecnici ed operai stanno manifestando da questa mattina a Napoli per sollecitare lo sblocco delle procedure dei crediti di imposta. I manifestanti si sono ritrovati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre mille traedili, tecnici ed operai stanno manifestando da questa mattina aper sollecitare lo sblocco delle procedure dei crediti di imposta. I manifestanti si sono ritrovati ...

Advertising

reportrai3 : La Guardia di Finanza ha scoperto 4,4 miliardi di euro di crediti fittizi da lavori mai effettuati da imprese di co… - rep_napoli : Bonus edilizia, in mille in corteo a Napoli tra imprenditori e operai [aggiornamento delle 11:27] - lapalisse6 : @BracaliM il caffè è aumentato dal 2001 per mancato controllo di chi era al governo, i materiali per edilizia da qu… - MCapisani : Dichiarazione dei redditi a singhiozzo con la precompilata, l'eterno rebus del bonus edilizia, il futuro di Trenira… - geometrablog : Decreto Taglia Prezzi: ufficiale la proroga dei titoli #edilizi -