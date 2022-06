Advertising

sportli26181512 : Atalantamania: Muriel-Demiral, la Dea guadagna dalla Juve!: Trentacinque milioni di euro: è la cifra che potrebbe e… -

VICE ZAPATA - La Juve non allenta la morsa su Luis, ma non basteranno i 10 milioni offerti dai bianconeri. Intanto però Lee Congerton si prepara a perderlo e ha già trovato il profilo giusto ...E a tratti c'era, a San Siro, nei lampi di tacco di, nelle cavalcate sulla fascia di Zappacosta, negli anticipi di Palomino. Complice Calabria, connivente Saelemaekers, gli uomini di Gasperini ... Atalantamania: Muriel-Demiral, la Dea guadagna dalla Juve! La situazione portieri in casa nerazzurra pare essersi già sbloccata: Carnesecchi e Gollini sono destinati rispettivamente a Lazio e Fiorentina, mentre Juan Musso continuerà la sua avventura tra i pal ...