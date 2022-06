Antonio Spinalbese | spunta la nuova fiamma | la conoscete sicuramente

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nuovo amore per, che dimentica Belen e torna a sorridere. Le foto per le vie di Milano insieme a lei: è volto noto della tv Dopo la brusca separazione,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta dasu BlogLive.it.

Advertising

redazionerumors : Antonio Spinalbese ritrova l’amore, avvistato in compagnia di una nuova fiamma Leggi l'articolo completo su… - infoitcultura : Gf Vip 7, Antonio Spinalbese nel cast? “Lo vogliono fortemente”, il rumor - IsaeChia : #GfVip 7, Antonio Spinalbese nel cast? “Lo vogliono fortemente”, il rumor L’indiscrezione è stata lanciata da Deia… -

Io Antoninodentro la Casa del GF Vip vorrei vederlo veramente. E' una persona che mi ...Il potenziale cast Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez) Davide Donadei (ex tronista)...Tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe entrare l'ex di Belen Rodriguez E' durata poco più di un anno la love storie trae Belen Rodriguez. La coppia come ormai è noto a tutti è diventata anche genitore della splendida Lune Marie. Purtroppo, sono bastati solo pochi mesi dalla nascita della bambina per ...Nuovo amore per Antonio Spinalbese, che dimentica Belen e torna a sorridere. Le foto per le vie di Milano insieme a lei: è volto noto della tv ...L'ex di Belen Rodriguez corteggiato dal noto reality sottolinea: "Sto pensando ad altro" Antonino Spinalbese noto al pubblico per essere soprattutto l'ex ...