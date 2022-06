Aggressione con l’acido a Napoli, si costituisce la zia 22enne delle vittime: ma le sue dichiarazioni sono “non riscontrate” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è presentata in questura il 31 maggio ed è stata a lungo ascoltata dagli inquirenti: si tratta della zia di 22 anni delle due ragazze – di 24 e 17 – aggredite con l’acido nella notte fra il 29 e il 30 maggio. Ha raccontato quanto accaduto e, stando alle sue dichiarazioni spontanee, è stata lei a sfregiare le due ragazze. La giovane, che subito dopo il ferimento si era resa irreperibile, è indagata a per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di fermo. Tuttavia rimangono perplessità: le sue affermazioni, fa sapere la Procura partenopea, sono “allo stato non riscontrate” e “in contrasto con il quadro probatorio acquisito”. Il lancio dell’acido ha provocato alle due sorelle ustioni al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è presentata in questura il 31 maggio ed è stata a lungo ascoltata dagli inquirenti: si tratta della zia di 22 annidue ragazze – di 24 e 17 – aggredite connella notte fra il 29 e il 30 maggio. Ha raccontato quanto accaduto e, stando alle suespontanee, è stata lei a sfregiare le due ragazze. La giovane, che subito dopo il ferimento si era resa irreperibile, è indagata a per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di fermo. Tuttavia rimangono perplessità: le sue affermazioni, fa sapere la Procura partenopea,“allo stato non” e “in contrasto con il quadro probatorio acquisito”. Il lancio delha provocato alle due sorelle ustioni al ...

