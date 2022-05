Uomini e Donne, Luca Salatino e la sua scelta “si sono già lasciati”? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan (Di martedì 31 maggio 2022) Oggi andrà in onda la parte conclusiva della scelta di Luca Salatino, tronista molto apprezzato e seguito di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5. In base a quello che è trapelato dalle anticipazioni a nostra disposizione, la scelta di Salatino è ricaduta su Soraia Ceruti, a discapito di Lilli Pugliese. A quanto pare i due hanno deciso di intraprendere una relazione lontano dai riflettori. Ma, come previsto dal regolamento del programma, il tronista e la sua scelta non sono autorizzati ad apparire in pubblico fino alla messa in onda della registrazione – come accaduto invece per Veronica Rimondi e la sua scelta. Per questi motivi, dopo il fatidico sì, i due hanno dovuto scegliere due mete diverse. Soraia ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Oggi andrà in onda la parte conclusiva delladi, tronista molto apprezzato e seguito di, il famoso dating show di Canale 5. In base a quello che è trapelato dalle anticipazioni a nostra disposizione, ladiè ricaduta su Soraia Ceruti, a discapito di Lilli Pugliese. A quanto pare i due hanno deciso di intraprendere una relazione lontano dai riflettori. Ma, come previsto dal regolamento del programma, il tronista e la suanonautorizzati ad apparire in pubblico fino alla messa in onda della registrazione – come accaduto invece per Veronica Rimondi e la sua. Per questi motivi, dopo il fatidico sì, i due hanno dovuto scegliere due mete diverse. Soraia ...

