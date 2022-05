Petrolio russo | Draghi | “Accordo su embargo un successo”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’è stato un, perché immaginare di essere uniti su undi circa il 90% del, fino a qualche giorno fa, non sarebbe stato credibile. È stato uncompleto”. Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Poi, a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini, il premier ha risposto: “il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato ...

Ue trova l'intesa: stop al petrolio russo via mare. Le nuove sanzioni I leader dei 27 Paesi, al termine di una lunga trattativa, hanno raggiunto l'accordo. "L'Italia non esce penalizzata dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri".