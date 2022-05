Non tutti i malware vengono per nuocere (Di martedì 31 maggio 2022) La scorsa settimana è stato scoperto quello che probabilmente è il ransomware più insolito tra quelli in circolazione, non tanto per il suo funzionamento, quanto per le richieste a cui deve rispondere la vittima per ritornare in possesso dei suoi dati. A suggerire qualcosa è il suo nome: Goodwill ovvero Buona Volontà. In effetti se vi dovesse capitare la sventura di essere colpiti da questo malware rimboccatevi le maniche perché avrete il vostro bel daffare. I creatori di Godwill, infatti, non vi chiedono denaro sotto forma di qualche cryptovaluta, piuttosto vi vogliono estorcere delle buone azioni che in ogni caso non sarebbero gratuite. Per liberarvi dalla sua presenza dovrete esaudire nell’ordine i seguenti tre desideri di questi novelli Robin Hood della rete. Prima attività: dovete donare dei vestiti ai senza tetto. Seconda attività: portare da Domino’s Pizza, ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) La scorsa settimana è stato scoperto quello che probabilmente è il ransomware più insolito tra quelli in circolazione, non tanto per il suo funzionamento, quanto per le richieste a cui deve rispondere la vittima per ritornare in possesso dei suoi dati. A suggerire qualcosa è il suo nome: Goodwill ovvero Buona Volontà. In effetti se vi dovesse capitare la sventura di essere colpiti da questorimboccatevi le maniche perché avrete il vostro bel daffare. I creatori di Godwill, infatti, non vi chiedono denaro sotto forma di qualche cryptovaluta, piuttosto vi vogliono estorcere delle buone azioni che in ogni caso non sarebbero gratuite. Per liberarvi dalla sua presenza dovrete esaudire nell’ordine i seguenti tre desideri di questi novelli Robin Hood della rete. Prima attività: dovete donare dei vestiti ai senza tetto. Seconda attività: portare da Domino’s Pizza, ...

