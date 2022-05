No! Il 95% dei casi di vaiolo delle scimmie in Canada non è herpes zoster e non è collegato ai vaccini Covid-19 (Di martedì 31 maggio 2022) Circola lo screenshot di un presunto articolo della televisione canadese CTV News dove le autorità locali avrebbero ammesso che il 95% dei casi di vaiolo delle scimmie riscontrati sarebbero in realtà casi di herpes zoster. Secondo i No Vax, questa sarebbe la prova che in realtà non si tratterebbe di vaiolo delle scimmie, ma una reazione avversa ai vaccini anti Covid-19. Per chi ha fretta Circola un presunto articolo della televisione canadese CTV News dove verrebbe confermata una teoria No Vax sul vaiolo delle scimmie. Secondo i No Vax, il vaiolo delle scimmie sarebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Circola lo screenshot di un presunto articolo della televisione canadese CTV News dove le autorità locali avrebbero ammesso che il 95% deidiriscontrati sarebbero in realtàdi. Secondo i No Vax, questa sarebbe la prova che in realtà non si tratterebbe di, ma una reazione avversa aianti-19. Per chi ha fretta Circola un presunto articolo della televisione canadese CTV News dove verrebbe confermata una teoria No Vax sul. Secondo i No Vax, ilsarebbe ...

