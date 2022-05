Jeans strappati e "coperti", la preside rilancia: "Vorrei le divise" (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuna retromarcia da parte della preside dell'istituto scolastico Lucrezia della Valle di Cosenza, anzi, Rosanna Perri mantiene il punto aggiungendo di ritenere indecorosi quegli strappi sui pantaloni e che, secondo lei, gli studenti dovrebbero andare a scuola in divisa. La dichiarazione è stata rilasciata al Quotidiano del Sud in seguito alla polemica sollevata dall'iniziativa della sua vice, che alcune settimane fa aveva coperto con dello scotch gli strappi dei Jeans di una studentessa. Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuna retromarcia da parte delladell'istituto scolastico Lucrezia della Valle di Cosenza, anzi, Rosanna Perri mantiene il punto aggiungendo di ritenere indecorosi quegli strappi sui pantaloni e che, secondo lei, gli studenti dovrebbero andare a scuola in divisa. La dichiarazione è stata rilasciata al Quotidiano del Sud in seguito alla polemica sollevata dall'iniziativa della sua vice, che alcune settimane fa aveva coperto con dello scotch gli strappi deidi una studentessa.

Pubblicità

SkyTG24 : Jeans strappati e 'coperti', la preside rilancia: 'Vorrei le divise' - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: 'Sì, la divisa a scuola non mi dispiacerebbe affatto. Io sono per il bon ton, oltre che della generazione dei grembiuli che tr… - BroginiAlessio : A #Cosenza una vice-preside utilizza lo scotch per tappare i jeans strappati di una ragazza. Certo che questo gest… - orizzontescuola : La preside che ha coperto con lo scotch i jeans strappati della studentessa: “Vorrei la divisa a scuola” - IStremato : @fanpage Trovo giusta la divisa e soprattutto un dress code per ogni luogo. Non puoi andare a scuola (e già alle me… -