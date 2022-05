Il rock dei Rebel Heart nel nuovo album Day of Clouds and Darkness (Di martedì 31 maggio 2022) È stata la U.d.U. Ululati dall’Underground Records a suggerire il titolo, dopo aver ascoltato i brani e rapportandoli alle contingenze del momento storico che stiamo vivendo.Day of Clouds and Darkness è il loro primo album ufficiale, dopo ben tre album autoprodotti e rappresenta una summa di brani appartenenti a Natural born rockers, 1918, Dies Irae, per un totale di dodici canzoni in stile classic hard rock 70&80’s. Per selezionare i migliori brani contenuti in quei tre album e ridargli una nuova veste, ci ha pensato Paolo Ojetti, un mago della consolle con cui la band aveva già lavorato in passato. I Rebel Heart sono Germano Quintabà ed Ivan Perugini: nell’album ci sono ospiti bravi musicisti come Giacomo ... Leggi su funweek (Di martedì 31 maggio 2022) È stata la U.d.U. Ululati dall’Underground Records a suggerire il titolo, dopo aver ascoltato i brani e rapportandoli alle contingenze del momento storico che stiamo vivendo.Day ofandè il loro primoufficiale, dopo ben treautoprodotti e rappresenta una summa di brani appartenenti a Natural borners, 1918, Dies Irae, per un totale di dodici canzoni in stile classic hard70&80’s. Per selezionare i migliori brani contenuti in quei tree ridargli una nuova veste, ci ha pensato Paolo Ojetti, un mago della consolle con cui la band aveva già lavorato in passato. Isono Germano Quintabà ed Ivan Perugini: nell’ci sono ospiti bravi musicisti come Giacomo ...

