Come dire addio al fumo? In occasione della Giornata mondiale senza tabacco le iniziative dell'OMS, i rischi delle sigarette elettroniche e i consigli degli esperti AIRC (Di martedì 31 maggio 2022) Il fumo è la più importante causa di morte evitabile ed è legato all'insorgenza di un tumore su tre. Il Ministero della Salute stima che ogni anno in Italia oltre 93.000 morti siano attribuibili al fumo di tabacco. Particolarmente preoccupante è il numero dei giovani fumatori. Nel nostro Paese, un ragazzo su cinque tra i 13 e i 15 anni fuma quotidianamente e il 18% fa uso di sigarette elettroniche, spesso percepite come meno nocive rispetto a quelle tradizionali. Martedì 31 maggio si celebra la Giornata mondiale senza tabacco, un'importante occasione per accendere i riflettori sul tabagismo e su come è possibile smettere di fumare.

