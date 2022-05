Ultime Notizie – Tridico, ‘Inps vuole essere all’avanguardia su digitalizzazione, puntiamo su giovani’ (Di lunedì 30 maggio 2022) “Questo seminario l’ho voluto fortemente, e mi scuso per non essere lì presente. Il convegno di oggi è molto importante e straordinario come il tema che affronta. Inps vuole essere all’avanguardia sulla digitalizzazione, coinvolgendo i giovani e infatti abbiamo un piano di reclutamento con assunzioni importanti. L’Istituto vuole collocarsi in un panorama di aziende pubbliche altamente digitalizzate”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in video collegamento con il convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. “Abbiamo appena assunto 350 informatici e 350 medici. Offriamo ai giovani una prospettiva di carriera in un mondo completamente digitalizzato, con percorsi di carriera ispirati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “Questo seminario l’ho voluto fortemente, e mi scuso per nonlì presente. Il convegno di oggi è molto importante e straordinario come il tema che affronta. Inpssulla, coinvolgendo i giovani e infatti abbiamo un piano di reclutamento con assunzioni importanti. L’Istitutocollocarsi in un panorama di aziende pubbliche altamente digitalizzate”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale, in video collegamento con il convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. “Abbiamo appena assunto 350 informatici e 350 medici. Offriamo ai giovani una prospettiva di carriera in un mondo completamente digitalizzato, con percorsi di carriera ispirati ...

