(Di lunedì 30 maggio 2022) Duecentodi. Tutti d’un fiato, sulla pista dell’Olimpico che sui 200 rievoca storie leggendarie, per accendere la serata delintitolato a Pietro Mennea, tuttora primatista d’Europa della specialità (19.72). La quinta tappa della Wanda Diamond League, giovedì 9 giugno, godrà di uno spettacolo-extra, non inserito nel programma del “diamante” ma di sicuro appeal per tutto il pubblico del Foro Italico che potrà ammirare dal vivo tre campioni olimpici di Tokyo: Filippo, Faustoe Lorenzo. In un attimo, alle 20.33, si tornerà col pensiero a quella magica giornata del 6 agosto scorso, quando gli staffettisti azzurri hanno entusiasmato milioni di italiani incollati alla tv in un rovente pomeriggio d’estate, compiendo una delle più ...

Il Faro online

Non è undi paglia, però, perché poco più tardi anche Locatelli potrebbe cambiare il corso ... Cortefranca ora sulle gambe, la benzina è finita, a chiudere inla seconda frazione colei che l'...Mugello " Unitaliano, tre Ducati e tre piloti azzurri, in un Mugello più tricolore che mai . Fabio Di ... in cui la sua Honda ha avuto la peggio: ae spezzata in due. Pulita la pista, i ... Tris di fuoco al Golden Gala: Tortu, Desalu e Patta nei 200 metri Spettacolare caduta per Marc Marquez all'inizio delle qualifiche finali (la Q2) del Gran Premio d'Italia al Mugello classe MotoGp. Lo spagnolo è uscito di pista alla curva 2 con la sua Honda impazzita ...Su una pista infida per l'umido il romano del team Gresini è splendido: prima pole alla prima Q2 in carriera davanti alle due Desmosedici VR46 di Bezzecchi e Marini. Bagnaia quinto, poi Quartararo e A ...