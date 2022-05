TikTok: il singolo About Damn Time di Lizzo è virale sulla piattaforma e fa ballare le celebs (e non solo) (Di lunedì 30 maggio 2022) Da Selena Gomez a Reese Witherspoon, ecco le celebs che su TikTok hanno ballato sulle note di About Damn Time, la nuova hit di Lizzo Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 maggio 2022) Da Selena Gomez a Reese Witherspoon, ecco leche suhanno ballato sulle note di, la nuova hit di

Advertising

xblacksovl : RT @pantoclastia: oltre alla sfiducia in chi segue un processo come fosse uno show da cui prendere spezzoni per fare tiktok virali c’è lo s… - giugyxaos : RT @pantoclastia: oltre alla sfiducia in chi segue un processo come fosse uno show da cui prendere spezzoni per fare tiktok virali c’è lo s… - killertaekoo : RT @pantoclastia: oltre alla sfiducia in chi segue un processo come fosse uno show da cui prendere spezzoni per fare tiktok virali c’è lo s… - niastroIogy : RT @pantoclastia: oltre alla sfiducia in chi segue un processo come fosse uno show da cui prendere spezzoni per fare tiktok virali c’è lo s… - murasaki_gyps : RT @pantoclastia: oltre alla sfiducia in chi segue un processo come fosse uno show da cui prendere spezzoni per fare tiktok virali c’è lo s… -