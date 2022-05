Sequestro di persona in valle Caudina, revocati i domiciliari per Pagnozzi (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina è stata depositata un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per Guglielmo Pagnozzi, 34enne di Pannarano (avvocato Fabio Russo) con quella dell’obbligo di firma, relativamente al caso del Sequestro di persona in concorso con altre due persone a Bonea. Parliamo dell’episodio avvenuto il 3 dicembre 2021 a Bonea, quando tre persone minacciarono un ragazzo con una pistola, obbligandolo a salire in auto per portarlo in un’abitazione e chiedergli il motivo della sua presenza nel piccolo comune della valle Caudina. Per questo fatto fu disposta un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Di Carlo a carico di tre soggetti. In carcere finirono Alex Tangredi, 28enne di Bonea, e Marianna Napolitano, 35enne ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina è stata depositata un’ordinanza di sostituzione della misura degli arrestiper Guglielmo, 34enne di Pannarano (avvocato Fabio Russo) con quella dell’obbligo di firma, relativamente al caso deldiin concorso con altre due persone a Bonea. Parliamo dell’episodio avvenuto il 3 dicembre 2021 a Bonea, quando tre persone minacciarono un ragazzo con una pistola, obbligandolo a salire in auto per portarlo in un’abitazione e chiedergli il motivo della sua presenza nel piccolo comune della. Per questo fatto fu disposta un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Di Carlo a carico di tre soggetti. In carcere finirono Alex Tangredi, 28enne di Bonea, e Marianna Napolitano, 35enne ...

