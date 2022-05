Poste Italiane, servizi in tilt: 'Solo un disguido tecnico dovuto a un aggiornamento' (Di lunedì 30 maggio 2022) lL disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali, 'è dovuto ad un aggiornamento del sistema' e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) lL, che si è verificato stamani negli uffici postali, 'èad undel sistema' e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di, ...

Advertising

SkyTG24 : Problemi Poste Italiane, non è attacco hacker: servizi bloccati per un guasto tecnico - Agenzia_Ansa : Hacker filorussi del Killnet, minacciano attacchi informatici in Italia. Malfunzionamenti e blocchi sui sistemi di… - repubblica : Poste italiane in tilt non per un attacco hacker: 'Disguido dovuto ad aggiornamenti tecnici' - Solo_Margherite : RT @Solo_Margherite: Ultime notizie Primo attacco #hacker alle Poste Italiane negli ultimi 160 anni Ma dopo 160 anni una domanda devo f… - Bera49164308 : RT @InversoMarty: Attacco Killnet a poste italiane Stamattina i sistemi informativi delle poste sono in tilt. Il riformista lo collega all… -