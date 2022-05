Open day alla Gewiss: famigliari ed amici dei collaboratori entrano nel cuore dell’azienda (Di lunedì 30 maggio 2022) Cenate Sotto. L’azienda apre le porte del suo headquarter a famigliari ed amici dei propri collaboratori, per far respirare lo spirito di squadra dell’azienda in una giornata di festa. Dai reparti produttivi (stampaggio, montaggio e officina, in funzione per l’occasione) al laboratorio prove (con prove di test prodotti realizzate dal vivo), dal Gewiss Experience Center (il nuovissimo spazio espositivo) agli uffici, l’Open Day ha proposto ai visitatori un modo originale e divertente di partecipare alla vita aziendale e ai suoi valori, mettendo in risalto contemporaneamente come il lavoro di squadra coinvolga tanto i collaboratori quanto i loro famigliari e gli affetti più cari, la cui vicinanza è indispensabile per il successo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Cenate Sotto. L’azienda apre le porte del suo headquarter aeddei propri, per far respirare lo spirito di squadrain una giornata di festa. Dai reparti produttivi (stampaggio, montaggio e officina, in funzione per l’occasione) al laboratorio prove (con prove di test prodotti realizzate dal vivo), dalExperience Center (il nuovissimo spazio espositivo) agli uffici, l’Day ha proposto ai visitatori un modo originale e divertente di parteciparevita aziendale e ai suoi valori, mettendo in risalto contemporaneamente come il lavoro di squadra coinvolga tanto iquanto i loroe gli affetti più cari, la cui vicinanza è indispensabile per il successo ...

