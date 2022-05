Luca Salatino, pubblico di UeD furioso: cosa è successo alla scelta (Di lunedì 30 maggio 2022) Luca Salatino polemica immediata appena finita la puntata di UeD. Tutto, ovviamente, per la scelta. “Oggi Luca farà la sua scelta” si leggeva sul maxischermo dietro troni e opinionisti ma non è andata esattamente così. E il pubblico di Canale 5 si è infuriato. Ma andiamo con ordine. A inizio puntata Maria De Filippi ha dedicato spazio all’amicizia nata tra Luca Salatino e Alessandro Rausa. Il cavaliere 91enne del Trono Over ha dato accompagnato il tronista a scegliere il completo per la scelta, lui ha ricambiato preparando un piatto di carbonara. Luca Salatino polemica: pubblico di UeD furioso La seconda parte della puntata era invece incentrata sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)polemica immediata appena finita la puntata di UeD. Tutto, ovviamente, per la. “Oggifarà la sua” si leggeva sul maxischermo dietro troni e opinionisti ma non è andata esattamente così. E ildi Canale 5 si è infuriato. Ma andiamo con ordine. A inizio puntata Maria De Filippi ha dedicato spazio all’amicizia nata trae Alessandro Rausa. Il cavaliere 91enne del Trono Over ha dato accompagnato il tronista a scegliere il completo per la, lui ha ricambiato preparando un piatto di carbonara.polemica:di UeDLa seconda parte della puntata era invece incentrata sulle ...

