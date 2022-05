L’ex Napoli Allan: “Scrissi un messaggio a De Laurentiis, non mi rispose” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex giocatore del Napoli Allan ha riportato un episodio accaduto con Aurelio De Laurentiis. Allan è stato un giocatore del Napoli per ben cinque anni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 maggio 2022)giocatore delha riportato un episodio accaduto con Aurelio Deè stato un giocatore delper ben cinque anni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - De Napoli: 'A Napoli non si vide il vero Ancelotti, che peccato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - De Napoli: 'A Napoli non si vide il vero Ancelotti, che peccato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - De Napoli: 'A Napoli non si vide il vero Ancelotti, che peccato' - napolimagazine : L'EX - De Napoli: 'A Napoli non si vide il vero Ancelotti, che peccato' - apetrazzuolo : L'EX - De Napoli: 'A Napoli non si vide il vero Ancelotti, che peccato' -