In Valle d’Aosta si torna in classe il 19 settembre (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli studenti valdostani torneranno in classe il prossimo 19 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale della Valle d'Aosta, che questa mattina ha approvato il calendario dell'anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore della regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli studenti valdostani torneranno inil prossimo 19. Lo ha deciso la giunta regionale dellad'Aosta, che questa mattina ha approvato il calendario dell'anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore della regione. L'articolo .

