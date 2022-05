Advertising

Agenzia ANSA

Per ricordarlo il 31 maggio, come ogni anno, si celebra la Giornata mondiale senza, indetta dall'Organizzazione mondiale della sanita' e quest'anno dal tema 'Il: una minaccia per il ... Il tabacco fa 8mln di vittime ed e' minaccia per l'ambiente - Italia Otto milioni di vittime ogni anno, di cui 93 mila in Italia, ma anche deforestazione, notevoli emissioni di Co2 ed elevati consumi di acqua: ...