Germania | il racconto di una 23enne | Sono attratta dagli oggetti | sono fidanzata con un aereo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sul 'Mirror' la storia di una tedesca con una passione per il Boeing 737: 'Gli uomini? Non provo sensazioni romantiche per ...

Advertising

Sul 'Mirror' la storia di una tedesca con una passione per il Boeing 737: 'Gli uomini Non provo sensazioni romantiche per ...... sulla spinta delle persecuzioni, il flusso dei profughi che arrivava a Trieste dallae dai paesi dell'Est s'ingrossò. I fuggiaschi portavano con sé un vero tesoro di volumi in tutte le ...Sul britannico "Mirror" la testimonianza di una tedesca con una passione per il Boeing 737: "E' il mio fidanzato. Gli uomini Non provo sensazioni romantiche per loro" ...BERLINO, 30 MAG - In Germania l'inflazione ha toccato a maggio un nuovo record, segnando un rialzo del 7,9%. È quello che ha comunicato l'istituto di Statistica federale, che ha reso noti i dati provv ...