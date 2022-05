Erdogan chiama Putin. A Instanbul l'incontro di pace Russia-Ucraina (Di lunedì 30 maggio 2022) La Turchia è pronta a ospitare a Istanbul un incontro tra Russia, Ucraina e le Nazioni Unite, nonché a svolgere un ruolo in un «meccanismo di osservazione» concordato. È la proposta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha formulato al presidente russo Vladmir Putin nel corso di un colloquio telefonico durante il quale si è discusso del conflitto in Ucraina. «La pace va raggiunta il prima possibile», ha detto Erdogan a Putin, sottolineando allo stesso tempo la necessità di costruire un meccanismo di fiducia tra le parti. «C'è bisogno di misure per ridurre al minimo gli effetti negativi della guerra e per ristabilire un terreno per la pace», ha detto il presidente Erdogan a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) La Turchia è pronta a ospitare a Istanbul untrae le Nazioni Unite, nonché a svolgere un ruolo in un «meccanismo di osservazione» concordato. È la proposta che il presidente turco Recep Tayyipha formulato al presidente russo Vladmirnel corso di un colloquio telefonico durante il quale si è discusso del conflitto in. «Lava raggiunta il prima possibile», ha detto, sottolineando allo stesso tempo la necessità di costruire un meccanismo di fiducia tra le parti. «C'è bisogno di misure per ridurre al minimo gli effetti negativi della guerra e per ristabilire un terreno per la», ha detto il presidentea ...

