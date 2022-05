Era una questione di soldi, De Laurentiis smentisce se stesso su Koulibaly (Di lunedì 30 maggio 2022) Quindi, com’era evidente, avevano ragione il Corriere dello Sport e il giornalista Fabio Mandarini: era una questione di vil denaro. Non che avessimo dubbi, ci sembra persino ovvio che sia così nel mondo del lavoro. Visto che la smentita era stata così violenta, non ci saremmo aspettati che a contro-smentirla ci pensasse lo stesso De Laurentiis. Siamo al teatro dell’assurdo. Ormai ci stiamo tristemente abituando. Il presidente del Napoli ha ripreso la storiella del vil denaro, secondo lui Mertens e Koulibaly dovrebbero rimanere per il privilegio di vivere a Napoli. È la solita messinscena populistica, cui ormai non crederebbe nemmeno un bambino di sette anni. Ci sarebbe piaciuto che l’addio di Mertens fosse stata una scelta consapevole presa tre anni fa. Per lui come per Insigne. Ci sarebbe piaciuto che il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Quindi, com’era evidente, avevano ragione il Corriere dello Sport e il giornalista Fabio Mandarini: era unadi vil denaro. Non che avessimo dubbi, ci sembra persino ovvio che sia così nel mondo del lavoro. Visto che la smentita era stata così violenta, non ci saremmo aspettati che a contro-smentirla ci pensasse loDe. Siamo al teatro dell’assurdo. Ormai ci stiamo tristemente abituando. Il presidente del Napoli ha ripreso la storiella del vil denaro, secondo lui Mertens edovrebbero rimanere per il privilegio di vivere a Napoli. È la solita messinscena populistica, cui ormai non crederebbe nemmeno un bambino di sette anni. Ci sarebbe piaciuto che l’addio di Mertens fosse stata una scelta consapevole presa tre anni fa. Per lui come per Insigne. Ci sarebbe piaciuto che il Napoli ...

