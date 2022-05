Vespri | l' installazione di Lucia Pinzauti nell' antica cripta longobarda di San Salvatore

Advertising

Sicilia Oggi Notizie

Oggi, domenica 29 maggio, alle ore 18, viene inaugurata l'" dell'artista Lucia Pinzauti nell'antica cripta di origine longobarda della Chiesa dell'Abbazia di San Salvatore in Agna a Montale. L'esposizione è la seconda di un ciclo voluto ...L'sarà realizzata in tutta l'area del Village, ricca di attrattive storiche e ... Il Jazz Village sarà dislocato infatti a Piazza Marina, Piazza Croce deie Piazza Teatro Santa ... Il Sicilia Jazz Festival dei grandi numeri spicca il volo per la seconda edizione Oggi, domenica 29 maggio, alle ore 18, viene inaugurata l’installazione "Vespri" dell’artista Lucia Pinzauti nell’antica cripta di origine longobarda della Chiesa dell’Abbazia di San Salvatore in Agna ...