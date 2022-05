"Piango per l'Ucraina, ma neppure lì sono santi", intervista a Edith Bruck (Di domenica 29 maggio 2022) Io non ammetto e a 90 anni continuo a indignarmi e a ribellarmi quando leggo che si lasciano affogare o morire di freddo i migranti. Si ripete in ogni dove che senza memoria non c'è futuro... ... Leggi su ilriformista (Di domenica 29 maggio 2022) Io non ammetto e a 90 anni continuo a indignarmi e a ribellarmi quando leggo che si lasciano affogare o morire di freddo i migranti. Si ripete in ogni dove che senza memoria non c'è futuro... ...

Advertising

butterflyyoonie : RT @femmefleurie: #KinnPorscheTheseries 'quindi mi hai usato tutto questo tempo per arrivare a mio fratello' Voi per vegaspete ma io quand… - fatalthv : purtroppo io piango per loro - Kat82131855 : Piango tutta la gente che urlava per lui ???? - femmefleurie : #KinnPorscheTheseries 'quindi mi hai usato tutto questo tempo per arrivare a mio fratello' Voi per vegaspete ma io… - cchoutzuu : Basta per favore piango -