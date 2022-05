Moto3, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 29 maggio 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? LA classifica Garcia 137 Guevara 109 Masia 95 Foggia 95 Sasaki 75 Oncu 70 Migno 58 Tatay 52 Suzuki 38 Toba 37 Artigas 37 Moreira 34 Rossi 32 Yamanaka 32 Holgado 28 McPhee 15 Kelso 14 Ortolà 14 Ogden 14 Bartolini 13 Nepa 8 Fernandez 7 Bertelle 6 Fellon 3 Aji 2 Surra 0 Carrasco 0 Riu Male 0 Whatley 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? LAGarcia 137 Guevara 109 Masia 95 Foggia 95 Sasaki 75 Oncu 70 Migno 58 Tatay 52 Suzuki 38 Toba 37 Artigas 37 Moreira 34 Rossi 32 Yamanaka 32 Holgado 28 McPhee 15 Kelso 14 Ortolà 14 Ogden 14 Bartolini 13 Nepa 8 Fernandez 7 Bertelle 6 Fellon 3 Aji 2 Surra 0 Carrasco 0 Riu Male 0 Whatley 0 SportFace.

Advertising

OA_Sport : #MOTO3 Amaro GP del Mugello per Dennis Foggia, vince Sergio Garcia e lo spagnolo allunga nel Mondiale 2022 - sportmediaset : Garcia fa festa al Mugello e allunga per il titolo, Foggia ko #Moto3 #ItalianGP - AntoDamiano1996 : Garcia vince e non sa come, il mondiale lo ha in mano #ItalianGP #Moto3 - Guglielmo_gc : Uno che fa quello che ha fatto Sergio Garcia Dols nell'ultimo giro il mondiale se lo merita senza se e senza ma #Moto3 #ItalianGP - sportli26181512 : Moto3, GP Mugello: Oncu in pole, 3° Foggia. HIGHLIGHTS: Il turco scatterà dalla prima casella al Mugello davanti a… -