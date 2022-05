“I due piloti dormivano”. Il caso dell’aereo Ita che non risponde alla torre di controllo per 10 minuti (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – Aereo Ita che non risponde a una torre di controllo, quella di un aeroporto francese, per 10 minuti. Pubblica la notizia anche Open. L’azienda ha una sua versione dei fatti, negata dal comandante. Aereo Ita non risponde, “i piloti dormivano” Il fatto è avvenuto in Francia nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Il volo è il numero 609, l’aereo un Ita Airways partito da New York e diretto a Roma. A Marsiglia, la torre di controllo prova a contattare il velivolo ma non riceve risposta per 10 minuti. Scatta, ovviamente, l’allarme. Decollano perfino due caccia militari, per scortare l’aereo. La prima paura è altrettanto ovvia: si temono un’azione terroristica e un dirottamento. L’azienda ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – Aereo Ita che nona unadi, quella di un aeroporto francese, per 10. Pubblica la notizia anche Open. L’azienda ha una sua versione dei fatti, negata dal comandante. Aereo Ita non, “i” Il fatto è avvenuto in Francia nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Il volo è il numero 609, l’aereo un Ita Airways partito da New York e diretto a Roma. A Marsiglia, ladiprova a contattare il velivolo ma non riceve risposta per 10. Scatta, ovviamente, l’rme. Decollano perfino due caccia militari, per scortare l’aereo. La prima paura è altrettanto ovvia: si temono un’azione terroristica e un dirottamento. L’azienda ha ...

