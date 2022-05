Frolla al calvados | la base per biscotti golosi e profumati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 29 maggio 2022) Laalè unaapprezzatissima per realizzare, ovviamente francesi, perché? Ovviamente perché questo liquore è prodotto oltralpe e rappresenta una delle eccellenze enogastronomiche del territorio di Bretagna e Normandia. Si ottiene dalla distillazione del sidro di mele e pere, fin dal lontano XVII, ma fu nel XIX secolo che la sua fama si estese oltre i confini arrivando in Inghilterra. Durante la seconda Guerra Mondiale, era somministrato ai soldati come elisir di conforto nei momenti di smarrimento. Il suo profumo dolce e aromatico lo rende apprezzabilissimo a fine pasto, le sue note calde e avvolgenti inebriano le narici e avvolgono il palato in un crescendo di gioiosatà. La sapienza della pasticceria francese ha esteso il suo uso anche nelle ...