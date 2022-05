Florentino Perez: 'Mbappé ormai è stato dimenticato dal Real' (Di domenica 29 maggio 2022) "Mbappé è dimenticato". Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, non ha esitato a parlare dell'attaccante francese - rimasto al PSG - dopo la conquista della 14/a Champions, a Parigi. "Mbappé ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) "". Il presidente delMadrid,Pérez, non ha esitato a parlare dell'attaccante francese - rimasto al PSG - dopo la conquista della 14/a Champions, a Parigi. "...

