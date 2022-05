Classifica Moto3 | Mondiale 2022 | Sergio Garcia allunga | Foggia a -42

Advertising

infoitsport : Moto3, GP Mugello (Italia): Libere 2 a Masia, Foggia 1° nella classifica combinata - sportli26181512 : Moto3, GP Mugello (Italia): Libere 2 a Masia, Foggia 1° nella classifica combinata: Al Mugello Jaume Masia (KTM) si… - fisco24_info : Moto, Italia: prime libere Moto3 a Dennis Foggia: Il pilota romano del team Leopard è 3/o nella classifica iridata -

, GP Mugello: ladelle qualificheIl campione del mondo uscente dellasembra aver trovato, finalmente, il giusto feeling con la ... LaQUALIFICHE 2 QUALIFICHE 1 Lorenzo: "Alla Ducati servirebbe un Marquez o uno Stoner"Sergio Garcia vince il GP d’Italia 2022 della Moto3. Il pilota spagnolo si impone sul circuito del Mugello e allunga in classifica. Beffato Izan Guevara, che taglia il traguardo in prima posizione ma ...Mai come quest'anno Aegerter punta alla doppietta, ovvero la vittoria finale sia in Supersport che nel campionato MotoE, un'impresa che l'anno scorso gli è sfuggita Il successo di Gara 1 consente allo ...