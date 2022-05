Basket | playoff Serie A1 2022 | calendario e risultati di tutte le partite

Advertising

SiciliaTV : Buona la prima per la Fortitudo Agrigento nelle semifinali playoff, battuta Rieti con un secco... #Agrigento… - RadioGoldAl : Bertram Derthona, ora si fa dura: Bologna domina e vola sul 2-0. Martedì a Casale i leoni devono vincere - pistoiasport : Il tabellino di Gtg Pistoia Basket – Tezenis Verona 69-61 gara 4 playoff - sportface2016 : #Basket #SerieA2 Altra vittoria di #Pistoia, che porta #Verona a gara-5 - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: Paghiamo un brutto primo quarto, rientriamo e onoriamo al meglio l'ultima partita di campionato lottando fino al termi… -

La Bertram ha fatto fuori Venezia nel primo turno dei, una post season che in piena coscienza la matricola piemontese non avrebbe nemmeno dovuto raggiungere; invece, grazie all'impresa contro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27 - 28 2/2 Shengelia. Recupero di Mannion, Shengelia va a provare l'entrata a canestro contro Severini. Ci sono due liberi, ma prima il time out a 5'58' dall'...BOLOGNA – Ora non si potrà più sbagliare. Bertram Derthona ha perso gara 2 delle semifinali playoff contro i campioni in carica della Virtus Bologna. 91-70 il risultato finale per la Segafredo ...Basket, Serie A2 2021/2022: la cronaca e il tabellino di gara-4 tra Pistoia e Verona. I toscani vincono 69-61 e portano la serie a gara-5 ...