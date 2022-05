Wanda Nara | la tutina è attillatissima | décolleté tutto da fuori

(Di sabato 28 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.stuzzica i suoi fan sui social con un selfie dove indossa unamolto attillata e che presenta una scollatura da capogiro. I follower sono rimasti senza parole. La potente manager di calcio e imprenditrice argentina non è nuova nel mostrare le sue forme sui social. La moglie di Mauro Icardi, infatti, non

Advertising

quietlaur : m hace acordar al meme d wanda nara jksjdjd - calciatorisocia : ??#Icardi e Wanda Nara al matrimonio dell'ex compagno: chi si sposa? - infoitcultura : Wanda Nara on fire: balcone da infarto, utenti su di giri su Instagram – FOTO - infoitcultura : Wanda Nara da impazzire: lato B pazzesco! ”Si è impennato anche il Colosseo” – FOTO - zazoomblog : Wanda Nara ci dà le spalle il vestito attillato mostra il fondoschiena - #Wanda #spalle #vestito #attillato… -

Tra gli invitati tantissimi calciatori, tra cui Mauro Icardi accompagnato da. La coppia è rientrata in Italia per partecipare alle nozze di Candreva, al quale hanno augurato il meglio via ...Le immagini condivise su Instagram dae Mauro Icardi che hanno trascorso qualche ora a RomaWanda Nara stuzzica i suoi fan sui social con un selfie dove indossa una tutina molto attillata e che presenta una scollatura da capogiro.Wanda Nara è riuscita ad ottenere qualcosa che ambiva da tempo che potrebbe mettere fine ad un profondo astio. Ecco di cosa si tratta.