Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 luglio | Tano confessa a Miguel il suo amore per Gracia

Preparati a un doppio appuntamento emozionante con "Ritorno a Las Sabinas" domani su Rai 2 alle 8.45! Tano svelerà un segreto importante alla sua famiglia, mentre Emilio, in attesa di risposte, sceglierà di affidarsi a un avvocato. Non perdere questa saga coinvolgente, che ti terrà incollato allo schermo e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La soap continua a sorprendere e appassionare: scopri cosa riserverà Silvia e gli altri personaggi!

Nel doppio appuntamento di domani: Emilio, in attesa di ulteriori indagini, viene convinto da Gracia ad assumere un avvocato, Tano fa una confessione importante alla sua famiglia. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Silvia chiede perdono a Gracia e María cambia atteggiamento e smette di seminare zizzania. Nell'episodio precedente Emilio, confessa a Trini di essere l'assassino di Oscar Egea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 luglio: Tano confessa a Miguel il suo amore per Gracia

In questa notizia si parla di: gracia - sabinas - ritorno - tano

Anticipazioni Ritorno A Las Sabinas, Puntate Spagnole: Tano Avvelena Gracia E La Fa Abortire! - Le anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" rivelano un colpo di scena drammatico: Tano, ossessionato da Gracia, non esita a ricorrere a metodi estremi per sabotare la sua gravidanza.

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 luglio: Tano confessa a Miguel il suo amore per Gracia; Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025: Tano confessa a Gracia di amarla mentre Emilio viene arrestato; Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 8 luglio: Don Emilio si costituisce per l’omicidio di Oscar.

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 luglio: Tano confessa a Miguel il suo amore per Gracia - Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8. Scrive msn.com

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 9 luglio 2025: È tempo di ricominciare ma Gracia ne sarà capace? - Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Silvia chiederà scusa a Gracia ma la Molina sar ... Lo riporta msn.com