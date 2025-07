Mi sono vestita da Lady Gaga per ballare Bad Romance e devo dire che non mi saliva la tuta di lattice ero in una diretta Una roba… | lo rivela Antonella Clerici

Oggi Antonella Clerici ha svelato un aneddoto esilarante: si era vestita da Lady Gaga per ballare "Bad Romance", ma la tuta di lattice non le saliva! Durante la sua ospitata a RTL 102.5, tra risate e racconti, ha annunciato “Jukebox – La notte delle hit” all’Inalpi Arena di Torino. Un evento imperdibile che riunisce le più grandi hit degli ultimi decenni, con un cast stellare e tanta musica da vivere tutta d’un fiato.

Antonella Clerici oggi, martedì 8 luglio, è stata ospite a RTL 102.5 con Ambra Angiolini e Angelo Baiguini per presentare “ Jukebox – La notte delle hit ”, due serate evento all’Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre su Rai1. La grande musica degli Anni 70, 80, 90 e 2000 presentata dalla stessa Clerici con la partecipazione di Clementino. Nel cast Earth, Wind & Fire experience by Al Mckay, special Guest Greg Moore, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Nomadi, Rettore, Gemelli Diversi, Boney M. – Maizie Williams, Le Vibrazioni, Jenny From Ace Of Base, Alexia, Cutting Crew, Zero Assoluto, Anastacia, Alcazar, Fausto Leali, Leee John, Andreas Johnson e Former Ladies Of The Supremes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it