Netanyhau ha candidato ufficialmente Trump al Nobel per la Pace | Ha forgiato gli accordi di Abramo

Netanyahu ha candidato ufficialmente Trump al Nobel per la Pace, celebrando gli accordi di Abramo e un incontro tra leader che ha fatto parlare il mondo. Durante una cena alla Casa Bianca, i due leader si sono scambiati parole di entusiasmo, mentre Trump ha dichiarato: "Sono molto felice..."

Dimenticate Nelson Mandela, Martin Luther King e Madre Teresa di Calcutta: Netanyhau ha candidato Donald Trump al Nobel per la Pace. Durante una cena alla Casa Bianca, i due leader mondiali si sono incontrati e hanno condiviso questo momento. Il leader israeliano ha messo subito le mani avanti, parlando della candidatura. Il presidente USA, di contro, è molto soddisfatto soprattutto di quanto prodotto durante questo incontro. “Sono molto felice di questo grande risultato”, afferma prima di ritirare la lettera. Donald Trump è candidato al Nobel per la Pace: la lettera di Netayhau. Durante la cena in corso di svolgimento alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha consegnato a Donald Trump la lettera inviata al Comitato del premio Nobel per candidarlo al premio Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Netanyhau ha candidato ufficialmente Trump al Nobel per la Pace: “Ha forgiato gli accordi di Abramo”

