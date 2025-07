Giugliano trovato cadavere nel canale | è quello di Antonio Esposito era evaso dai domiciliari

La tragica scoperta di oggi scuote Giugliano: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel canale 232, nelle vicinanze di Antonio Esposito, che si era evaso dagli arresti domiciliari. Le ricerche, fino a ora frenetiche, raggiungono un punto di svolta che potrebbe cambiare le sorti di questa drammatica vicenda. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e dettagli sulla tragica vicenda.

Sono arrivate a un punto di svolta le ricerche di Antonio Esposito, il 30enne scomparso venerdì scorso. Poco fa è stato rinvenuto un cadavere in un canale, in una zona vicina.

