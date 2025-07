WEC Giovinazzi rinnova con Ferrari Sarà anche riserva in F1

Antonio Giovinazzi rinnova con Ferrari, confermando il suo ruolo chiave nel motorsport internazionale. L’italiano, protagonista nel WEC e riserva in F1, continua a dimostrare la sua versatilità e talento, con vittorie prestigiose come quelle a Le Mans e nelle 6 Ore di Imola e Spa. Un percorso di successi che promette ancora grandi emozioni, consolidando la sua posizione tra i piloti più promettenti e apprezzati nel panorama automobilistico mondiale.

Antonio Giovinazzi ha rinnovato il proprio contratto con Ferrari, in scadenza al termine della stagione in corso. L’italiano sarà nuovamente in azione a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship e parallelamente manterrà il ruolo di riserva in F1. Sinora il pilota pugliese ha partecipato a 20 gare del Mondiale Endurance (19 in top class) con la Ferrari ottenendo tre vittorie: a Le Mans nel 2023 e alle 6 Ore di Imola e di Spa, nel 2025; nel ruolino di marcia sono inclusi, inoltre, 3 Hyperpole (al COTA nel 2024, in Qatar e in Italia nella stagione in corso) e 7 podi. Il debutto del pilota classe 1993 a Le Mans risale al 2018 quando gareggiò con una Ferrari 488 GTE. 🔗 Leggi su Oasport.it