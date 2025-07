Even opera prima di Giulio Ancora in anteprima italiana domani all’Ischia Global Festival

Preparati a scoprire un debutto cinematografico emozionante: "Even", opera prima di Giulio Ancora, sarà presentata in anteprima italiana all’Ischia Global Festival. Un cast stellare, tra cui Federica Pagliaroli, Simona Cavallari e Massimo Bonetti, si unisce per dare vita a una storia coinvolgente e ricca di emozioni. Non perdere questa imperdibile occasione di assistere alla nascita di un nuovo talento del cinema italiano.

Il film è interpretato da Federica Pagliaroli, Simona Cavallari, Massimo Bonetti, Romina Mondello, Ernesto Mahieux, Serra Yilmaz, Paola Barale, Martina Chiappetta per la prima volta sullo schermo e con Caterina Misasi e Costantino Comito. Il film Even, opera prima di Giulio Ancora, sarà presentato in anteprima italiana all'Ischia Global Festival, domani, mercoledì 9 luglio alle 19.00 presso il Cinema Excelsior alla presenza del regista e di parte del cast. Il film, interpretato da Federica Pagliaroli ( Happy Days, Un oggi alla volta ), Marco Cocci ( Ovosodo, L'ultimo Bacio, Baciami ancora ), Simona Cavallari ( Squadra Antimafia, Don Matteo, Viola come il mare ), Massimo Bonetti ( Concorso di colpa, Per non dimenticarti ), Romina Mondello ( Palermo Milano – Solo andata, R.

