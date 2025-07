Trovato teschio in mare a Chiavari allarme dai bagnanti | l'ipotesi del 19enne decapitato dai datori di lavoro

Un inquietante ritrovamento scuote Chiavari: un teschio umano emerge dal mare, alimentando sospetti e timori tra i bagnanti. Le autorità stanno indagando sulla possibilità che si tratti di Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano scomparso due anni fa in circostanze agghiaccianti. La scoperta potrebbe portare a una svolta cruciale nella vicenda, mentre si attendono con ansia i risultati delle analisi del DNA. La verità si avvicina, e il mistero si infittisce.

Una parte di cranio e di mandibola umane sono state trovate in mare a Chiavari da alcuni bagnanti. Per gli inquirenti potrebbero anche appartenere a ¬†Mahmoud Abdalla, il barbiere egiziano di 19 anni ucciso, mutilato e decapitato e poi gettato in mare a Santa Margherita Ligure nel luglio di due anni fa. Si attendono i risultati delle analisi del Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mare - chiavari - bagnanti - decapitato

Trovato teschio in mare a Chiavari, allarme dai bagnanti: l'ipotesi del 19enne decapitato dai datori di lavoro; Un teschio affiora in spiaggia davanti ai bagnanti: si pensa al giovane barbiere ucciso e decapitato dai datori di lavoro; Chiavari, orrore in spiaggia: i bagnanti trovano un teschio umano. Di chi potrebbe essere.

Chiavari, orrore in spiaggia: i bagnanti trovano un teschio umano. Di chi potrebbe essere - Da una prima ricostruzione, sarebbe del giovane barbiere egiziano Mahmoud Abdalla, il cui corpo era stato ritrovato in mare privo di mani e testa ... msn.com scrive

Chiavari, trovati in mare i resti di un cranio. Potrebbe essere del 19enne ucciso a Sestri Ponente - Del corpo di Mahmoud Abdalla, diciannovenne di origine egiziana, mancava solo il capo. Secondo msn.com