report ue ungheria ancora maglia nera su stato di diritto

Il sesto rapporto sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria conferma nuovamente il ruolo di Budapest come maglia nera dell'Unione Europea. Con otto raccomandazioni e nessun progresso significativo in settori chiave come la lotta alla corruzione e l'indipendenza dei media, la situazione resta critica. L’unico segnalo positivo...

Il sesto rapporto sullo Stato di diritto della Commissione Ue fotografa ancora una volta un' Ungheria da maglia nera. Budapest colleziona infatti nel 2025 il maggior numero di raccomandazioni, ben otto, oltre a registrare "nessun progresso" in diversi ambiti, tra cui la lotta alla corruzione ad alto livello, la riforma sul lobbismo, l' indipendenza dei media del servizio pubblico, la promozione di uno spazio civico sicuro. Unico "progresso significativo" registrato è quello relativo all'aumento della remunerazione dei giudici in linea con gli standard europei.

