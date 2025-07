LIVE Alcaraz-Norrie Wimbledon 2025 in DIRETTA | ciclone iberico in campo dopo Sabalenka

corsa verso il titolo. Rimanete con noi per vivere ogni scambio, emozione e colpo di scena di questa sfida imperdibile, perché ogni istante conta in un torneo che si fa sempre più avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Siegemund-Sabalenka 5-4, poi tocca ad Alcaraz!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l’idolo di casa Cameron NORRIE al favorito spagnolo Carlos ALCARAZ, che vuole la terza semifinale di fila ai Championships! Siamo a due partite dalla finale e la faccenda inizia a divenire molto seria per il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, che ha lasciato un altro set per la via contro Andrey Rublev, imponendosi col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ciclone iberico in campo dopo Sabalenka

