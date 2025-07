Un completo rosa di una delle più grandi maison francesi gioielli ereditati da Diana e un cappello british | la principessa unisce moda e diplomazia

caratterizzano il suo stile impeccabile. Con un look che combina eleganza e diplomazia, Kate Middleton dimostra ancora una volta come moda e impegno istituzionale possano andare di pari passo, lasciando un'impronta indimenticabile nell'evento più atteso della stagione.

I l sorriso è discreto, il portamento è quello inconfondibile: Kate Middleton ha accolto Emmanuel e Brigitte Macron insieme al principe William all'aeroporto militare di Northolt, dando ufficialmente il via alla visita di Stato francese nel Regno Unito, che si snoderà in tre giorni di celebrazioni tra Londra e Windsor. Un appuntamento istituzionale di rilievo, che la principessa del Galles ha affrontato con la sobrietà e la grazia che da sempre ne definiscono la cifra pubblica. Ma a colpire è stato anche – e forse soprattutto – il suo look, raffinato e carico di richiami simbolici, tra omaggi familiari e diplomazia sartoriale.