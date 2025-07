Buchanan Inter possibile pedina di mercato dopo il rientro in Italia Su di lui tre club i dettagli sul futuro del canadese

Il futuro di Tajon Buchanan, talento emergente canadese, è al centro di un vivace tira e molla tra tre club italiani. Dopo aver lasciato l’Inter a gennaio per un prestito al Villarreal, il suo ritorno in Italia apre scenari intriganti: quale sarà la prossima tappa della sua promettente carriera? La situazione resta fluida e ricca di possibili sviluppi, alimentando l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. Ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo capitolo del suo cammino.

Il futuro di Tajon Buchanan è ancora incerto, ma la sua situazione sta suscitando un grande interesse. Il giovane talento canadese, che ha lasciato l' Inter a gennaio per un prestito al Villarreal, non ha convinto abbastanza il club spagnolo da far scattare l'opzione di riscatto. Nonostante le sue prestazioni positive durante i sei mesi trascorsi in Liga, il Villarreal ha deciso di non esercitare il diritto di acquisto, lasciando Buchanan in una situazione di attesa per il suo prossimo passo.

