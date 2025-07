Michael Douglas si ritira | Non reciterò più

Dopo quasi sessant’anni di successi, Michael Douglas annuncia il suo addio alle scene. L’attore premio Oscar, prossimo ai 82 anni, ha condiviso la decisione durante il Festival di Karlovy Vary, lasciando un’impronta indelebile nel cinema mondiale. Con una carriera ricca di interpretazioni indimenticabili, il suo ritiro segna la fine di un’epoca. Michael Douglas lascia il cinema: «Non …»

Dopo quasi sessant’anni di carriera e due Oscar in bacheca, Michael Douglas dice addio al set. L’attore, 81 anni a settembre, ha annunciato il suo ritiro durante il Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, dove è stato ospite per presentare la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il capolavoro del 1975 che gli valse il suo primo Oscar come produttore. Michael Douglas lascia il cinema: «Non voglio morire sul set». « Non lavoro dal 2022 di proposito, perché ho capito che dovevo smettere», ha spiegato Douglas, rivelando che l’ultimo ruolo interpretato è stato quello di Benjamin Franklin nella miniserie Franklin, prodotta da Apple TV+. 🔗 Leggi su Amica.it